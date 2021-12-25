أطباء السودان: قوات الأمن اعتدت على كوادر طبية واعتقلت متظاهرة مصابة

2021/12/25 | 22:00 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت لجنة أطباء السودان، السبت، إن قوة أمنية "اقتحمت" مستشفى في مدينة بورتسودان الساحلية واعتقلت كوادر طبية ومصابين من المحتجين.

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