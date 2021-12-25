الاستخبارات العسكرية تلقي القبض على أحد الإرهابيين في الأنبار

2021/12/25 | 22:02 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ اعلنت خلية الاعلام الامني، اليوم السبت، القبض على احد الارهابيين في الانبار.وذكرت الخلية في بيان، انه “على ضوء معلومات دقيقة لشعبة استخبارات الفرقة الخامسة احد مفاصل مديرية إلاستخبارات العسكرية في وزارة الدفاع وبالتعاون مع قوة من الفوج الرابع لواء المشاة 18 اسفرت عن القاء القبض على احد الارهابيين في قضاء الرطبة بالانبار”.واضافت […]

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