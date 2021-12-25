2021/12/25 | 22:02 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

كشفت مكافحة المخدرات في محافظة الديوانية، اليوم السبت، عن خطتها الخاصة لمكافحة المخدرات في المحافظة، فيما اعلنت عن ضبط 12 كيلو من الكرستال خلال شهرين.

وقال مدير مكافحة المخدرات في محافظة الديوانية ضياء حميدي لـ(بغداد اليوم)، ان "الاجهزة الامنية المختصة تواصل حملات المتابعة والتفتيش لجميع الاماكن وبينها المقاهي وحتى الصيدليات، بحثًا عن المخدرات ومروجيها".

واضاف ان "العمليات الامنية لاعتقال وملاحقة هولاء مستمرة وقد حققت نتائج كبيرة".

وتابع حميدي انه "تم اعتقال اكثر من 200 شخص وضبط 12 كيلوغرام من مادة الكريستال خلال الشهرين الماضيين ".

واشار حميدي الى "وجود دور كبير للأمن الوطني والمواطنين في التبليغ والمتابعة والاعتقال ".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الديوانية تكشف عن خطتها لمكافحة المخدرات) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الديوانية تكشف عن خطتها لمكافحة المخدرات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).