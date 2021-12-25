2021/12/25 | 22:05 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#عماد_علي الوصول الى الاقتناع بمفهوم الانسانية كفكر و فلسفة و ايديولوجيا و شعارمركزي لك كشخص او ضمن مجموعة في اطار فكري او عقيدي او اجتماعي, صعب جدا وانما ليس بمستحيل في هذه المنطقة المغمورة بكل مايبعدك عن هذه القناعة و ما تخص الانسانية .



انت تعيش في واقع و المعلوم بانه يبعدك في كل لحظة عن الفكر الايجابي المطلوب للحياة التي تدعو الى التغيير, و ان ضغطت على نفسك في التحاشي عن المسببات التي تحيط بك و تمنعك عن ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (هل يمكن الوصول الى العقلية الانسانية في منطقتنا؟ - عماد علي) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (هل يمكن الوصول الى العقلية الانسانية في منطقتنا؟ - عماد علي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).