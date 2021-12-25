الأوهام القاتلة ! الوهم الثاني : الخلافة الإسلامية - نزار حمود

2021/12/25 | 22:05 - المصدر: الحوار المتمدن

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#نزار_حمود الأوهام القاتلة الوهم الثاني : الخلافة الإسلامية * للوهم تعاريف مختلفة ومتنوعة .بعضها يحمل أبعاداً فلسفية وبعضها الآخر يميل للتوصيف العلمي الفيزيولوجي الحسي.



ويبدو صحيحاً تماماً بالنسبة لي أن نقول إن الوهم هو الحكم المغلوط أو المشوه على شيء ما أو حالة معينة.



ويمكن أيضاً القول إنه التصديق والإيمان بمظهر مخادع غير واقعي وغير معبر عن حقيقة الأشياء.



كما يقدم قاموس اللغة الفرنسية المعروف ل ......





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