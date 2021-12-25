2021/12/25 | 22:06 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أفصحت الشركة العامة للموانئ العراقية، اليوم السبت، عن مشاريعها المنجزة وآخر مستجدات العمل بساحة الترحيب الكبرى، فيما أكدت استكمال جميع الطرق المؤدية للموانئ.وقال مدير الشركة الكابتن فرحان الفرطوسي في تصريح […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الموانئ تتحدث عن مشاريعها المنجزة بساحة الترحيب الكبرى المركز الخبري الوطني.

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