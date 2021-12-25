2021/12/25 | 22:15 - المصدر: قناة الرشيد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: u3tt9wAx0CU

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. استقالات المحافظين.. خطوة نحو التصحيح بشرط ابعاد الاحزاب الفاسدة عن المشهد الجديد) نشر أولاً على موقع (قناة الرشيد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. استقالات المحافظين.. خطوة نحو التصحيح بشرط ابعاد الاحزاب الفاسدة عن المشهد الجديد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الرشيد).