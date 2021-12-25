القضاء يوضح بشأن اعتقال قاض 'مزيف' في بغداد

2021/12/25 | 22:22 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اصدر مجلس القضاء الاعلى، السبت، توضيحا حول ما تداولته بعض وسائل التواصل الاجتماعي عن اعتقال شخص يدعي انه قاض في بغداد.

وقال اعلام القضاء في بيان اليوم، (25 كانون الاول 2021)، انه "تداولت وسائل التواصل الاجتماعي تسجيلا يتضمن القبض على شخص في مطعم يدعي انه قاضي والواقع غير ذلك تماما".

وأوضح: "اذ ان هذا الشخص محتال على المواطنين وينتحل صفة القاضي ويتقاضى منهم مبالغ مالية بداعي مساعدتهم في قضاياهم".

وأضاف، انه "وعند وصول اخبار بذلك الى المحكمة المختصة تم الاتفاق مع الجهات الامنية لالقاء القبض عليه بالجرم المشهود بالتعاون مع احد المواطنين الذي احتال عليه هذا الشخص".

وتابع، انه "وفعلا تم القبض عليه وتوقيفه واجراء التحقيق معه واحيل على محكمة جنايات الرصافة التي اصدرت الحكم بسجنه مدة عشر سنوات وسبق ان اعلن المركز الاعلامي لمجلس القضاء الاعلى عن هذا الخبر بتاريخ ٢٠٢١/١٢/٢٠".

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