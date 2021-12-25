لقطات مرعبة لسائق متهور يدهس امرأة في بغداد.. والشرطة تعتقل الجاني

2021/12/25 | 22:22 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت مديرية مكافحة اجرام بغداد، السبت، اعتقال سائق سيارة دهس امرأة ما تسبب بوفاتها في منطقة الغزالية.

وقالت المديرية في بيان اليوم، (25 كانون الاول 2021)، انه "هروب سائق العجلة بعد دهس امرأة في منطقة الغزالية والقبض عليه من قبل ابطال مكافحة الاجرام".

ونشرت المديرية عبر حسابها في "الفيسبوك" اليوم، (25 كانون الاول 2021)، تسجيلا مصورا يظهر عملية الدهس وجاء في مضمونه انه "بسبب السرعة المتهورة، سائق دهس امرأة في منطقة الغزالية ففارقت الحياة ولاذ بالفرار إلى جهة مجهولة".

كما وذكرت فيه ان "مفارز مكتب الغزالية لمكافحة الاجرام المتواجدة بالقرب من محل الحادث تتلقى الاخبار وتلاحق الجاني وتلقي القبض عليه وتتخذ الاجراءات القانونية بحقه لينال جزاءه العادل".

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