للمرة الأولى.. فرنسا تسجل أكثر من 100 ألف حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا

2021/12/25 | 22:23 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت فرنسا تسجيل حصيلة قياسية لإصابات فيروس كورونا الجديدة بـ 104,611 حالة، السبت.

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