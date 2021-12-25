الاستخبارات تعتقل “إرهابياً” في الأنبار

2021/12/25 | 22:23 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعتقلت الاستخبارات العسكرية، السبت، احد “الارهابيين” في محافظة الأنبار.

وقالت خلية الاعلام الامني في بيان، إنه “على ضوء معلومات دقيقة لشعبة استخبارات الفرقة الخامسة احد مفاصل مديرية إلاستخبارات العسكرية في وزارة الدفاع وبالتعاون مع قوة من الفوج الرابع لواء المشاة ١٨ اسفرت عن القاء القبض على احد الارهابيين في قضاء الرطبة بالانبار”.

وأضافت أن المعتقل “من المطلوبين للقضاء بموجب احكام المادة ٤ إرهاب”.

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