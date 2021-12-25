استنفار أمني للقوات الأمنية لتأمين احتفالات أعياد الميلاد

2021/12/25 | 22:33 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أعلنت خلية الإعلام الأمني، السبت، تفاصيل خطة تأمين احتفالات أعياد الميلاد ورأس السنة الميلادية.

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وقالت الخلية في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (25 كانون الاول 2021)، إنه "في الوقت الذي حققت فيه قواتنا الأمنية البطلة بمختلف صنوفها إنجازات كبيرة في مكافحة الإرهاب والجريمة بمختلف صورها، شرعت في الوقت ذاته ومع بدء الاحتفالات بمولد السيد المسيح عليه السلام وقدوم رأس السنة الميلادية، بتفعيل خطتها لتأمين الأجواء المناسبة للمحتفلين في مناطق متفرقة من البلاد، من خلال الانتشار الأمني وتكثيف الخدمات لجميع المنشآت الحيوية والهامة ودور العبادة والأماكن العامة".

وأضافت، "‏وشملت الخطط تكثيف التواجد الأمني وتعيين الارتكازات الأمنية ونقاط ملاحظة وتسيير دوريات لتأمين الطرق والشوارع وفرض طوق أمني بمحيط الكنائس".

وتابعت، "وثمن المواطنون الجهود الكبيرة التي تبذلها ومازالت تبذلها قواتنا الأمنية البطلة لحفظ الأمن والاستقرار وتقديم الخدمات".

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