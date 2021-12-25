كردستان تعلن وجود حالات مشتبه بها بأوميكرون

2021/12/25 | 22:33 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- أربيل

اعلنت وزارة الصحة في إقليم كردستان، اليوم السبت، تسجيل حالات مشتبه اصابتها بمتحور اوميكرون في إقليم كردستان، نافية وجود أي حالة مؤكدة.

وقال المتحدث باسم صحة الإقليم اسو حويزي في حديث لـ(بغداد اليوم)، ان "إقليم كردستان لم يسجل حتى الان أي إصابة بالمتحور الجديد".

وأضاف ان "هناك حالات مشتبه بها بانتظار النتائج لكن لايوجد أي حالة مؤكدة منها"، محذرا المواطنين من "التهاون في التجمعات بالتزامن مع احتفالات رأس السنة، وضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية بشكل كبير جدا".

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