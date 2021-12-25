شجراتُ الصنوبر تُضيءُ جنباتِ مصر - فاطمة ناعوت

2021/12/25 | 22:40 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#فاطمة_ناعوت Facebook: @NaootOfficial “صناعةُ الفرح" فنٌّ صعبٌ وحتميُّ التعلُّم.



جميعُ البشر في حاجة إلى "الفرح" لأنه أداةٌ للمقاومة والاستمرار والبناء.



مستحيلٌ أن تبني وطنًا إلا وأنت في حالة "فرح" بالوطن.



ونحن الآن في حالة فرح بوطنٍ نراه كلَّ يومٍ أجملَ من سابقه.



فرحون بوطننا لأنَّ اللهَ قد منَّ علينا برئيسٍ عرف كيف يُحبُّ أبناءَ الوطن جميعَهم دون تمييز، فأحبَّه أبناءُ الوطن جميعُهم، وانخرطوا معه في ......





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