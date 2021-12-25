بلد فوق قمة العالم - شريف حتاتة

2021/12/25 | 22:40 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#شريف_حتاتة ----------------------------- بلد صغير عدد سكانه ثلاثة عشرة من الملايين محصورين بين العملاقين الآسيويين ، بين الهند فى الجنوب ، والصين فى الشمال .



وعندما يتحدث أهل " نيبال " عن أنفسهم يقولون نحن بلد محاصر بالأرض ، لا منفذ لنا إلى المحيط .



وهذه الجملة القصيرة تعبر عن إحدى مشكلاتهم الرئيسية .



وهى أن تجارتهم ، أن كل ما يبيعونه ، وكل ما يحصلون عليه من احتياجات عن طريق الاستيراد ، لابد أن ي ......





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