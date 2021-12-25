2021/12/25 | 22:49 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أعلن محافظ كربلاء المقدسة نصيف الخطابي، اليوم السبت، موافقة وزارة المالية على تحويل الاجراء اليوميين في المحافظة الى عقود.وذكر المكتب الاعلامي للمحافظ في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني”، أن “وزارة […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص محافظ كربلاء يعلن موافقة المالية على تحويل الأجراء اليوميين إلى عقود 315 المركز الخبري الوطني.

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