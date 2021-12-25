2021/12/25 | 22:50 - المصدر: الحرة عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: VBlIbNNr1x8

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. بغداد..بتمويل الولايات المتحدة ورشة للتصدي لجرائم الاتجار بالبشر) نشر أولاً على موقع (الحرة عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. بغداد..بتمويل الولايات المتحدة ورشة للتصدي لجرائم الاتجار بالبشر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة عراق).