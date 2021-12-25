القوات الأمنية تشرع بخطة تأمين الاحتفالات.. ماذا تشمل؟

2021/12/25 | 22:53 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت خلية الاعلام الامني، السبت، شروع القوات الامنية بتفعيل خطتها لتأمين الاحتفالات بمولد السيد المسيح وقدوم رأس السنة الميلادية.

وقالت الخلية في بيان اليوم، (25 كانون الاول 2021)، أنه "في الوقت الذي حققت فيه قواتنا الأمنية البطلة بمختلف صنوفها إنجازات كبيرة في مكافحة الإرهاب والجريمة بمختلف صورها، شرعت في الوقت ذاته ومع بدء الاحتفالات بمولد السيد المسيح عليه السلام وقدوم رأس السنة الميلادية، بتفعيل خطتها لتأمين الأجواء المناسبة للمحتفلين في مناطق متفرقة من البلاد، من خلال الانتشار الأمني وتكثيف الخدمات لجميع المنشآت الحيوية والهامة ودور العبادة والأماكن العامة".

‏وأضاف البيان، أن "الخطط شملت تكثيف التواجد الأمني وتعيين الارتكازات الأمنية ونقاط ملاحظة وتسيير دوريات لتأمين الطرق والشوارع وفرض طوق أمني بمحيط الكنائس".

وتابع، انه "من جانبهم ثمن المواطنون الجهود الكبيرة التي تبذلها ومازالت تبذلها قواتنا الأمنية البطلة لحفظ الأمن والاستقرار وتقديم الخدمات".

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