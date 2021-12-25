بالصور.. وزير النقل الايراني يصل بغداد

2021/12/25 | 22:54 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بيان

النقل الوكيل الفني يستقبل وزير النقل

الايراني برفقة سفير إيران لدى بغداد

السيد ايراج مسجدي في مطار بغداد الدولي

استقبل وكيل الوزارة الفني السيد طالب

بايش اليوم السبت وزير النقل الإيراني

السيد ر

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