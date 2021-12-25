قرار من المالية يخص موظفي العقود في كربلاء

2021/12/25 | 22:54 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدرت وزارة المالية العراقية، اليوم

السبت، قرارا يخص موظفي العقود في

محافظة كربلاء.

وذكرت الوزارة في بيان تلقته وكالة نون

الخبرية، أنها "وافقت على تحويل الاجراء

اليوميين في المحافظة الى عقود ضمن قرار

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