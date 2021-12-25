2021/12/25 | 22:54 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة،

اليوم السبت، بدء انتشار سلالة

"أوميكرون" المتحورة من فيروس كورونا

المستجد في تركيا.

وكتب الوزير على حسابه في تويتر، انه

"بعد دول أوروبا، بدأ متحور أوميكرون في

ا

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (دولة مجاورة للعراق تعلن بدء انتشار سلالة "أوميكرون") نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (دولة مجاورة للعراق تعلن بدء انتشار سلالة "أوميكرون") من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).