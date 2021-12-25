2021/12/25 | 22:57 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني واصل الملياردير الأمريكي إيلون ماسك تصدره لقائمة أثرياء العالم العشرة ليدخل في أجواء احتفالات الكريسماس متمتعا بثروة ضخمة.ووفق حسابات “فوربس” المعتمدة على إغلاق أسواق الأسهم الأمريكية يوم الجمعة 24 ديسمبر/كانون […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص أثرياء العالم العشرة..



إيلون ماسك يحتفل بالكريسماس على “جبل مليارات” المركز الخبري الوطني.

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