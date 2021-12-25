الشرطة البريطانية تعتقل مسلحا اخترق أرض قلعة وندسور بوجود الملكة

2021/12/25 | 23:02 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت الشرطة البريطانية، السبت، إنها اعتقلت رجلا دخل أرض قلعة وندسور حيث تقضي الملكة إليزابيث عطلة عيد الميلاد وإنها احتجزته للاشتباه في حيازته سلاحا هجوميا.

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