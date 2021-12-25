الدور الأناني في صناعة الآلهة والأديان - سامح عسكر

2021/12/25 | 23:15 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#سامح_عسكر لم أكن أتخيل يوما أن ألقى أنانيا مؤمنا يجهر بأنانيته ولا يبررها، لكن شاءت الأقدار أن ألقى ذلك في الوسط الديني منذ فترة طويلة، مما حفزني لنقد ذلك الواقع المذري نقدا أخذ مساره التطوري حتى الخروج من فخ الجماعات بالمطلق، ومن تلك القاعدة لم ءأمن لإنسان وأصفه بالإيثار وفقا لانتماءه الشخصي، فالأنانية ياعزيزي صفة بشرية لا تفرق بين مؤمن وملحد..ولا تعرف أديانا البتة..وهي الأصل في معظم خلافات البشرية حول الد ......





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