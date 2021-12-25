2021/12/25 | 23:15 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#الطاهر_المعز النيوليبراليةالنيوليبراليةمحاولة تبسيط بعض مفاهيم الاقتصاد السياسيالطاهر المعزكان رونالد ريغان (1911-2004) رئيسًا للولايات المتحدة من 1981 إلى يناير 1989، وكانت مارغريت تاتشر (1925-2013) رئيسة وزراء بريطانيا من 1979 إلى 1990، ومثَّلاَ مَعًا رمزان لتطبيق الرأسمالية النيوليبرالية التي ينعتها البعض ب"المُنْفَلِتَة"، عندما كان الاتحاد السوفييتي يحتضر.نجحت النيوليبرالية خلال أرب ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (محاولة تعميم المعرفة - الطاهر المعز) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (محاولة تعميم المعرفة - الطاهر المعز) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).