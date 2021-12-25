إيران: نأمل في أن تساعد جهود سلطنة عمان ودول المنطقة على إنهاء الأزمة اليمنية

2021/12/25 | 23:25 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعرب وزير الخارجية الإيراني حسين أمير

عبد اللهيان، اليوم السبت، عن أمله في

أن تنجح جهود دول المنطقة "وخاصة سلطنة

عمان" في إنهاء الأزمة في اليمن.

وجاء تصريح الوزير الإيراني لدى

استقباله مساعد وزير الخ

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