مغذيات يمكن أن تزيد من خطر الإصابة بسرطان الدم

2021/12/25 | 23:25 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت دراسة حديثة عن عنصر غذائي يلعب

دورا مهما في الإصابة بسرطان الدم في

مرحلة الطفولة، أشارت إلى أن حظره يمكن

أن يقلل من المخاطر.

وتوصل الباحثون إلى أن الحمض الأميني

"فالين" له دور كبير في الخلايا ال

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