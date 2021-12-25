لبحث الربط السككي.. وزير النقل الايراني يصل إلى بغداد

2021/12/25 | 23:33 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النقل يعتبر الشريان الرئيسي للتجارة بين البلدين وخصوصا الربط السككي.

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