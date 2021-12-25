خبراء يحددون الوقت المثالي لتناول الطعام

2021/12/25 | 23:33 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واعمع حلول فصل الشتاء حيث الشعور بالجوع يكون في ذروته، يصبح إنقاص الوزن أمرا صعبا، وكذلك يحتاج الكثيرون إلى التفكير مليا قبل الخروج من منازلهم لممارسة الرياضة في هذا البرد الشديد.ويقول الخبراء إن تناول الأطعمة الصحية بالكمية المناسبة ليس كافيا لإنقاص الوزن، ويؤكدون أنه من الضروري أيضا تناول الطعام في الوقت المناسب للمساعدة على إتمام العمليات الطبيعية في الجسم التي تتحكم بما في ذلك في التمثيل الغذائي، بحسب صحيفة "تايمز أو إنديا".وجبة الإفطاريجمع الخبراء على أن أفضل وقت لتناول وجبة الإفطار هو بعد الساعة السابعة صباحا، ويوصون بتناول وجبة صحية ثقيلة للحد من الشعور بالجوع في وقت لاحق من اليوم.الغداءتساعد وجبة غداء صحية ومتوازنة الجسم على الحصول على الطاقة طوال اليوم، لكنها يجب أن تكون مشبعة وتحتوي على الفيتناميات والبروتينات والكربوهيدات والمعادن، وذلك في حدود بين الساعة 12:30 ظهرا وحتى الواحدة ظهرا.العشاءالعشاء المبكر هو المفتاح لفقدان الوزن، إذ يؤدي تناول الطعام في وقت متأخر من الليل إلى إبطاء عملية الهضم، كما يسبب لك الكثير من الإزعاج خلال نومك، لذلك يوصي الخبراء بتناول العشاء بين السادسة والسادسة والنصف مساء.

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