قبائل حضرموت اليمنية تهدد بايقاف تصدير النفط

2021/12/25 | 23:33 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- احتشد الآلاف من أبناء محافظة حضرموت، كبرى المحافظات اليمنية، السبت، في مدينة المكلا، للتعبير عن تأييدهم للاحتجاجات الشعبية والقبلية التي تشهدها المحافظة، ودعمهم لمواصلة التصعيد ومنع تصدير الثروات النفطية والسمكية.

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