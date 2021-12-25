ظافر العاني: تصريح وزير المالية ’غير موفق’

2021/12/25 | 23:35 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

اعتبر النائب السابق ظافر العاني، السبت، أن تصريح وزير المالية حول نهاية عصر النفط وتسريح الموظفين "لم يكن موفقاً".

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وقال العاني في تدوينة تابعها "ناس" (25 كانون الأول 2021)، إن "العلماء يشخصون المشاكل حتى وان كانت مخيفة اما رجال الدولة فواجبهم ايجاد الحلول حتى وان كانت صعبة".

وأضاف أن "تصريح وزير المالية عن نهاية عصر النفط وتسريح الموظفين لم يكن موفقا ويحتاج الى إيضاح لطمأنة الناس".

وفي وقت سابق من اليوم، حذر وزير المالية علي عبد الأمير علاوي، من استمرار اعتماد العراق على النفط خلال السنوات العشر المقبلة.

وذكر الوزير في تصريحات نقلتها "المدى" تابعها "ناس"، أن "خطرا وتهديدا كبيرين جدًا يواجهان العراق على المديات المتوسطة وخلال 10 سنوات من الان، بسبب استمرار الاعتماد على النفط الذي يشكل اكثر من 90% من ايرادات الدولة"، مشيرًا إلى "ضرورة اتخاذ الاصلاحات القاسية منذ الان".

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