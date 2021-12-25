وزير النقل الايراني يصل بغداد

2021/12/25 | 23:35 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

وصل وزير النقل الإيراني رستم قاسمي، السبت، إلى العاصمة بغداد، لبحث ملفات عدة بين البلدين.





وذكرت وزارة النقل في بيان، انه "استقبل وكيل الوزارة الفني طالب بايش وزير النقل الإيراني رستم قاسمي برفقة السفير الايراني لدى بغداد في مطار بغداد الدولي".





واضاف البيان، انه "جرى خلال اللقاء الذي حضره كل من مدير عام الشركة العامة لسكك حديد العراق طالب جواد الحسني ومدير عام دائرة التخطيط والمتابعة عبد العظيم كريم غافل وتم بحث اوجه التعاون المشترك بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات، وفي مقدمتها التعاون في مجال الربط السككي وأصناف النقل كافة وتبادل الخبرات وتطويرها من خلال الزيارات المتبادلة بين البلدين الشقيقين".

وقال الوكيل الفني أن "هذه الزيارة جاءت انسجاما مع توجيهات وزير النقل الكابتن ناصر حسين بندر الشبلي لضرورة توطيد العلاقات والتعاون المشترك بين العراق والجمهورية الإسلامية الإيرانية والاستفادة من تبادل الخبرات والإمكانات الفنية والتقنية في مجال النقل بكل اصنافه وابدى استعداد العراق للتعاون مع إيران بما يعزز وينمي العلاقات الثنائية وتقدم مراحل العمل فضلا عن استعراض عدد من المشاريع الاستثمارية والخدمية التي سيجري تنفيذها قريبا".





من جانبه أبدى وزير النقل الإيراني "ارتياحه لهذه الزيارة الرسمية مثمنا الجهود الاستثنائية التي تبذلها الحكومة العراقية من أجل تطوير العمل وتنفيذ المشاريع الاستثمارية والاقتصادية وتمتين العلاقات والروابط بين البلدين الجارين وتجاوز جميع العقبات مشيرا إلى أن النقل يعتبر الشريان الرئيسي للتجارة بين البلدين وخصوصا الربط السككي".





يذكر سيكون هنالك عدة لقاءات من خلال الزيارات المتبادلة بين العراق وإيران على هامش الأعمال والمشاريع الاقتصادية والتجارية وتبادل الرؤى والأفكار حول مختلف الملفات ذات الاهتمام المشترك وتعزيز أطر التعاون الثنائي على مختلف الاصعدة التي تخص النقل .





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