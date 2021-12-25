“واتساب” يكافح للحاق بـ “تلغرام” في خدمة التفاعل مع الرسائل

2021/12/25 | 23:35 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ تكنلوجيا يسعى تطبيق ”واتساب“ إلى اللحاق بـ ”تلغرام“، الذي أطلق خدمة تضمين الرموز التفاعلية في الرسائل المتداولة بين مستخدميه.وعلى الرغم من حقيقة أن ”واتساب“ يعتبر تطبيق المراسلة الفورية الأكثر شيوعا اليوم، فإن ”تلغرام“ ما زال هو النظام الأساسي الذي يوفر معظم الوظائف للمستخدم، حيث يستمر في تضمين الميزات الجديدة بشكل دائم.وبعد …

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