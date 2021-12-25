محافظ كربلاء يعلن موافقة المالية على تحويل الأجراء اليوميين إلى عقود

2021/12/25 | 23:35 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أعلن محافظ كربلاء نصيف الخطابي، موافقة وزارة المالية على تحويل الاجراء اليوميين في المحافظة الى عقود.وذكر المكتب الاعلامي للمحافظ في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، أن “وزارة المالية وافقت على تحويل الاجراء اليوميين في المحافظة الى عقود ضمن قرار ٣١٥ وتوفر التخصيصات اللازمة “.وأضاف، أن “محافظ كربلاء نصيف جاسم …

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