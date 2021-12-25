إصابة 68 فلسطينيا وجندي إسرائيلي خلال مواجهات في الضفة الغربية

2021/12/25 | 23:35 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ دولي اندلعت مواجهات عنيفة اليوم السبت في بلدة برقة في مدينة نابلس في الضفة الغربية المحتلة، بين شبان فلسطينيين والجيش الإسرائيلي، أسفرت عن إصابة 68 فلسطينيا وجندي إسرائيل.وجاءت المواجهات إثر تصدي الشبان الفلسطينيين لمسيرة أقامها المستوطنون بموقع مستوطنة ”حوميش“ المخلاة.وقال الهلال الأحمر الفلسطيني، إن ”الطواقم الطبية تعاملت مع ثلاث إصابات بالرصاص …

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