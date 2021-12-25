بفوز كبيرعلى غزل المحلة .. صدارة مؤقتة للزمالك لترتيب فرق الدوري المصري

2021/12/25 | 23:35 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / حقق فريق الزمالك فوزا كبيرا على نظيره غزل المحلة برباعية نظيفة، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم السبت على استاد القاهرة، ضمن مباريات الجولة الـ8 من عمر بطولة الدورى المصري الممتاز .وسجل أهداف فريق الزمالك عن طريق مصطفى فتحى في الدقيقة 35، والمغربي أشرف بن شرقي هدفين في الدقيقتين 37 -73 و محمد أوناجم الدقيقة 70.وبهذه النتيجة تصدر فريق الزمالك جدول ترتيب بطولة الدوري برصيد 19 نقطة مؤقتا وخلفة الاهلي بفارق نقطة واحدة وبمبارتين اقل ، بينما توقف رصيد فريق غزل المحلة عند النقطة 10 محتلا المركز العاشر./انتهى3

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