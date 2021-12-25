الغاء وتأجيل عشرات الرحلات الجوية في مطارات موسكو بسبب الطقس السيئ

2021/12/25 | 23:35 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/تسبب سوء الأحوال الجوية في تأجيل أو إلغاء أكثر من 50 رحلة طيران في مطارات موسكو السبت، إضافة إلى إلغاء 5 رحلات وتأجيل 12 أخرى في مطار شيريميتيفو شمال غربي موسكو، حسبما ذكرت وسائل إعلام أمريكية.وشهد مطار دوموديدوفو جنوب شرقي موسكو إلغاء رحلتين وتأجيل 14 رحلة جوية، وأجّل مطار فنوكوفو 8 رحلات جوية إلى جانب تأجيل 10 رحلات أخرى".وأشارت السلطات الروسية إلى أن الأحوال الجوية السيئة وهطول ثلوج تسببت في تعطيل حركة المطارات"./انتهى2

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