2021/12/25 | 23:40 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: azUjxI8hl4w

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. السياسي والاكاديمي غسان العطية: قرار المحكمة الاتحادية إذ لم يرضي الإطار التنسيقي سيكون هناك عواقب) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. السياسي والاكاديمي غسان العطية: قرار المحكمة الاتحادية إذ لم يرضي الإطار التنسيقي سيكون هناك عواقب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).