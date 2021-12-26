2021/12/25 | 23:55 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ستستمر صداقة كيت وينسلت وليوناردو دي كابريو، على الرغم من المسافة أو الوقت.

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