2021/12/25 | 23:55 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن محافظ كربلاء، نصيف جاسم الخطابي، السبت، موافقة وزارة المالية على تحويل الاجراء اليوميين في المحافظة الى عقود.

وقال المكتب الاعلامي لمحافظ كربلاء في بيان اليوم، (25 كانون الاول 2021)، ان "وزارة المالية توافق على تحويل الاجراء اليوميين في المحافظة الى عقود ضمن قرار ٣١٥ وتوفر التخصيصات اللازمة لذلك".

وأضاف البيان، انه "ووجه محافظ كربلاء المقدسة المهندس نصيف جاسم الخطابي معاون المحافظ للشؤون المالية والادارية المتابعة مع وزارة المالية وانجاز موضوع الاجراء في الدوائر الحكومية في المحافظة كافة وكذلك موضوع المحاضرين المجانيين خلال اليومين القادمين وقبل انتهاء السنة المالية لعام ٢٠٢١".

A.A

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (محافظة عراقية تعلن موافقة المالية على تحويل اجرائها اليوميين الى عقود) نشر أولاً على موقع (NRT عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (محافظة عراقية تعلن موافقة المالية على تحويل اجرائها اليوميين الى عقود) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (NRT عربية).