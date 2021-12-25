2021/12/25 | 23:55 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف نائب رئيس الوزراء الاسبق، بهاء الاعرجي، السبت، عن مهلة اعطاها زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر للاطار التنسيقي لتشكيل الحكومة الجديدة.

وقال الاعرجي، فی حدیث متلفز تابعه NRT عربية اليوم، (25 كانون الاول 2021)، ان "الصدر اعطى مهلة 45 يوما للاطار التنسيقي لتشكيل الحكومة، وخلافا لذلك سيقوم هو بتشكيل الحكومة"، مشيرا إلى ان "الصدر رفض لقاء هادي العامري في الحنانة".

وأضاف، ان "المحكمة الاتحادية سترد دعوى الاطار التنسيقي وستمضي بمصادقة الانتخابات بعد رأس السنة".

ولفت الاعرجي، إلى ان "دعوى الاطار فنية وليست قانونية، والمحكمة الاتحادية ستنظر الى الدعوى من جهة قانونية وستمضي بمصادقتها".

A.A

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (من سيشكل الحكومة الجديدة الصدر أم الاطار التنسيقي؟.. الاعرجي يتحدث عن 'المهلة' الحاسمة) نشر أولاً على موقع (NRT عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (من سيشكل الحكومة الجديدة الصدر أم الاطار التنسيقي؟.. الاعرجي يتحدث عن 'المهلة' الحاسمة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (NRT عربية).