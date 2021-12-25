حشد العتبات يعلن عن

2021/12/25 | 23:56 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن حشد العتبات المقدسة، السبت، 25

كانون الأول، 2021 عقد اجتماع لقادة

تشكيلاته لمناقشة آخر المستجدات

والأحداث الأخيرة التي طرأت خلال

الفترة الماضية، وأكد أنه على استعداد

لأي واجب عسكري.

واستعرض قادة

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