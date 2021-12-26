2021/12/26 | 00:03 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فوز الأهلي في دوري السوبر الزمالك ينوي إقالة مدرّب السلة { القاهرة – وكالات: ينوي مجلس إدارة الزمالك، برئاسة مرتضى منصور، إقالة اليوناني فانجليس أنجيلو المدير الفني لفريق السلة بالقلعة البيضاء، بسبب سوء النتائج خلال الفترة الماضية.وتلقى فريق السلة بالزمالك الخسارة الخامسة على التوالي في دوري السوبر بملعبه في ميت عقبة، على يد سموحة […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الزمالك ينوي إقالة مدرّب السلة) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الزمالك ينوي إقالة مدرّب السلة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الزمان).