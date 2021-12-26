2021/12/26 | 00:03 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فنانون ودّعناهم في 2021 مخلّفين إرثاً ثرياً كورونا تغيّب زين العابدين وحسن ويسايان ونادية العراقية بغداد – ندى شوكت ونحن نودع 2021 نستذكر احبة ونجوم ومشاهير غيبهم الموت خلال العام ، وفي السطور التالية نتوقف عند بعض من الفنانين الذين رحلوا خلال 2021 الا ان مسيرتهم الابداعية تبقى في الذاكرة.اذ غيب الموت منتصف الشهر الجاري […]

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