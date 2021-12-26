2021/12/26 | 00:03 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- جائزة شخصية العام الرياضية تذهب للاعبة التنس إيما رادوكانو لندن – الزمان فازت بطلة أمريكا المفتوحة للتنس، إيما رادوكانو، بجائزة شخصية العام الرياضية لعام 2021 التي تنظمها هيئة الاذاعة البريطانية .ولم تكن رادوكانو تخطت عامها الثامن عشر، عندما أحرزت لقبًا في البطولات الأربع الكبرى – الغراند سلام.كان ذلك في سبتمبر/أيلول الماضي، بعد 44 عامًا لم […]

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