كيف يمكن حماية الأطفال ما دون الخامسة من الإصابة بكورونا؟

2021/12/26 | 00:04 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في الوقت الحالي تعد اللقاحات أفضل طريقة للحماية من الإصابة بفيروس كورونا، أو على الأقل تقليل الأعراض الناجمة عن العدوى.

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