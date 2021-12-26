اصابة مدرب انكليزي مشهور بفيروس كورونا

2021/12/26 | 00:06 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / أصيب نجم ليفربول السابق، والمدير الفني الحالي لفريق أستون فيلا الإنكليزي /ستيفن جيرارد/ بفيروس كورونا، بعد إيجابية المسحة الطبية الأخيرة التي خضع لها قبل مواجهة ضيفه فريق تشيلسي، المقرر لها مساء غدٍ الأحد، ضمن منافسات الجولة التاسعة عشر من الدوري الممتاز.وقال بيان للنادي : نؤكد أن المدرب ستيفن جيرارد لن يتمكن من حضور المباراتين المقبلتين في الدوري الممتاز مع تشيلسي ولييدز يونايتد حيث سيتم عزله بعد أن ثبتت إصابته بفيروس كورونا.ويستعد استون فيلا لاستضافة نظيره تشيلسي في تمام الساعة السابعة والنصف من مساء غدٍ الأحد، على ملعب "فيلا بارك"، ضمن منافسات الجولة التاسعة عشر من الدوري .وكان جيرارد صاحب الـ 41 عاما، قد تولى تدريب فريق أستون فيلا خلفا للمدرب السابق دين سميث في 11 من الشهر الماضي، وقاد الفريق في 6 مباريات في الدوري حقق الفوز في 4 مباريات وخسر في لقائين.ويحتل أستون فيلا المركز العاشر بجدول ترتيب الدوري الإنكليزي الموسم الحالي برصيد 22 نقطة، بينما يأتي تشيلسي في المركز الثالث برصيد 38 نقطة، خلف المتصدر مانشستر سيتي بـ 6 نقاط./انتهى3

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