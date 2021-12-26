'حشد العتبات' يعلن عن موقف موحد ضد 'التمرد الفاشل'

2021/12/26 | 00:09 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن حشد العتبات"، السبت، عن "موقف موحد" ضد ما وصفه "التمرد الفاشل".

وقال الحشد في بيان، إنه "عقد اجتماع لقادة تشكيلاته لمناقشة آخر المستجدات والأحداث الأخيرة التي طرأت خلال الفترة الماضية، وأكد أنه على استعداد لأي واجب عسكري".

وأضاف البيان أن "قادة تشكيلات حشد العتبات استعرضوا كل مقدمات الحدث ومجرياته فيما يخص محاولة التمرد الفاشلة وتم الاطلاع على قسم كبير من الأدلة التي كانت بحوزة قيادة فرقة العباس القتالية".

ولفت البيان الى أن "قيادات تشكيلات (فرقة الامام علي عليه السلام القتالية ولوائي علي الأكبر عليه السلام وأنصار المرجعية) أكدت وقوفها إلى جنب فرقة العباس القتالية ضد كل من يتآمر على تشكيلات حشد العتبات المقدسة وكل ما يمس هذا العنوان"، مشيراً الى أن "القادة ابدوا تضامنهم مع فرقة العباس القتالية (قيادة ومجاهدين) مؤكدين استعداد قواتهم لأي واجب عسكري".

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