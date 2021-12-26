محمد صلاح يثير تفاعلا بعد صور احتفاله مع أسرته بعيد الميلاد

2021/12/26 | 00:26 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أثار المصري محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي، حالة من التفاعل مع نشره صور لاحتفاله مع أسرته بعيد الميلاد.

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