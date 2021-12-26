اتحاد كربلاء يحتفي بالإصدارات السردية والنقدية لأعضائه

2021/12/26 | 00:27 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- احتفى اتحاد الأدباء في كربلاء المقدسة

بالإصدارات السردية والنقدية لأعضائه و

الصادرة ضمن سلسلة مطبوعات الاتحاد

العام للأدباء العراقيين، وذلك عبر

أمسية أقيمت بمقر الاتحاد مساء اليوم

السبت.

وفي بدايتها

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